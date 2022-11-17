МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал профильным комитетам палаты поручение изучить вопросы ценообразования в сфере ЖКХ и повышения МРОТ. Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

"Коллеги, руководитель фракции поднял ряд очень важных вопросов по вопросам, связанным с тарифообразованием (в сфере ЖКХ) и МРОТ. Просьба профильным комитетам изучить предложения и выработать предложения по темам, которые поднял руководитель фракции ЛДПР", — заявил он Володин в ходе заседания палаты.

В ходе выступления в четверг в ГД лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в партии считают запланированное повышение тарифов на ЖКХ "абсолютно несвоевременным". Он выдвинул предложение отложить вопрос с повышением тарифов и обсудить с правительством, является ли это необходимой мерой, напомнив также, что партия выступает за повышение МРОТ минимум до 20 тысяч рублей.