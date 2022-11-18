МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Москвичи проведут новогодние каникулы без фейерверков и больших уличных концертов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин отметил рост спроса на отечественные товары во всех отраслях

Он напомнил, что на портале "Активных гражданин" прошло голосование о формате празднования Нового года, в котором приняли участие около 300 тысяч человек. Согласно результатам, 52% участников выступили за отказ от массовых уличных мероприятий.

"От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году также считаем целесообразным воздержаться", — отметил Собянин в мессенджере Telegram.

Однако, подчеркнул мэр, столица "встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу".

Собянин добавил, что в московских парках и на фестивальных площадках откроют сбор гуманитарной помощи. Кроме того, дети получат возможность отправить открытки жителям новых российских регионов и участникам СВО почтой Деда Мороза, подчеркнул он.