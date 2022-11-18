Минюст включил рэпера Noize MC* в список иноагентов
Минюст включил рэпера Noize MC* в список физлиц — иноагентов
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*).
"Шихман Ирина Юрьевна*, Алексеев Иван Александрович*, Светов Михаил Владимирович*", — следует из перечня ведомства.
* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
https://1prime.ru/society/20221118/838874389.html
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