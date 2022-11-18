МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции России внесло в список физических лиц, которые выполняют функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*).

"Шихман Ирина Юрьевна*, Алексеев Иван Александрович*, Светов Михаил Владимирович*", — следует из перечня ведомства.

 

* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента