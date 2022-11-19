ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Предварительной причиной взрыва в жилом доме в поселке городского типа Тымовское является неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, сообщила администрация Тымовского района Сахалина. На Сахалине в жилой пятиэтажке произошел взрыв

Кроме того, она опровергла распространенные в СМИ данные о том, что причиной обрушения части подъезда этого дома якобы могла стать работающая в нем пекарня.

"На самом деле, в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом", — сказано в сообщении местных властей в Telegram-канале.

Ранее в субботу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что разбором завалов дома занимаются 59 человек и 13 единиц техники.

"Увеличена группировка людей и специальной техники, привлеченных к разбору завалов дома в Тымовском. На данный момент там работают 59 человек и 13 единиц техники", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.