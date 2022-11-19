ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Число погибших из-за взрыва газа и последовавшего за ним обрушения подъезда жилого дома в поселке городского типа Тымовское выросло до восьми человек, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Власти назвали предварительную причину взрыва в жилом доме на Сахалине

"Работаю на месте происшествия в Тымовском. Провожу оперативный штаб. По предварительной информации число погибших увеличилось до 8 человек", — написал он в Telegram-канале.

Ранее он рассказал, что в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.