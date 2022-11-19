МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Число погибших из-за взрыва бытового газа в доме на Сахалине возросло до девяти человек, из них четверо — дети, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Власти назвали предварительную причину взрыва в жилом доме на Сахалине

"Уже 9 цифра. Не 8, а 9, из них 4 детей", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Лимаренко добавил, что один человек может оставаться под завалами, его поиски продолжаются.

"Одного человека еще ищем, уже разобрали весь подъезд, уже находимся на минусовых отметках, продолжаем искать одного человека", — сказал он.

По словам губернатора, двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

"Двое пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Они будут жить, будем надеяться. Наша медицина говорит, что они будут жить", — пояснил он.

Губернатор уточнил, что эти люди были доставлены в местную больницу и сейчас принимается решение по поводу их отправки на вертолете в Южно-Сахалинск.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.