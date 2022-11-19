МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Правительство ввело квоты приема на целевое обучение в вузах в 2023 году, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Правительство одобрило 27 грантов проектам промышленного ПО

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год… За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности "Лечебное дело" их доля составит 75% (специалитет), по "Педиатрии" — 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%", — сказано в сообщении на сайте.

При этом большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог — от 60 до 70% целевых бюджетных мест, отметили в кабмине.

"По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%", — сказано в сообщении.