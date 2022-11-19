МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности после ЧП в жилом доме на Сахалине, сообщил СК РФ на своем сайте. Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине выросло до девяти человек

"По данному факту следственным управлением СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности", — сказано в сообщении.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор Сахалинской области Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.