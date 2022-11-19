Число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине возросло до семи человек
Губернатор Лимаренко: число погибших при взрыве газа в доме на Сахалине возросло до семи
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Взрыв газа в жилом доме в поселке Тымовское унес жизни семи человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"По данным на 16.45 (8.45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 — дети. Поиски еще 3 жителей продолжаются", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что сейчас идут поиски еще трех человек.
Ранее он отмечал, что в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.
МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.
Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://1prime.ru/society/20221119/838876902.html
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