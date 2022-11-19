ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноя — ПРАЙМ. Взрыв газа в жилом доме в поселке Тымовское унес жизни семи человек, трое из них — дети, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Власти назвали предварительную причину взрыва в жилом доме на Сахалине

"По данным на 16.45 (8.45 мск), во время взрыва в доме в Тымовском погибли 7 человек, 3 — дети. Поиски еще 3 жителей продолжаются", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что сейчас идут поиски еще трех человек.

Ранее он отмечал, что в разрушенном подъезде дома проживали 33 человека.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.