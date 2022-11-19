МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. На месте происшествия в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине создали оперативный штаб, сообщило МЧС России. СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме на Сахалине

Отмечается, что к ликвидации последствий взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома привлечено 80 человек и 20 единиц техники.

"В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области организован оперативный штаб. Специалисты работают на месте ЧП. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 80 человек и 20 единиц техники", — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

По последним данным губернатора, в результате происшествия погибли девять человек, из них четверо — дети, один человек может оставаться под завалами.