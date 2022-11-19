МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. После обрушения части жилого дома в поселке Тымовское прокуратура Сахалинской области начала проверку согласно поручению генпрокурора России Игоря Краснова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда дома, где взорвался газ

"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Сахалинской области проводит проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома в поселке Тымовское", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на место ЧП выехал прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков. Генпрокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Кроме того, обеспечено соблюдение жилищных прав людей в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования в деятельности организаций, ответственных за его эксплуатацию, во всех многоквартирных домах региона.