Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине
Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине, где погибли девять человек
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. После обрушения части жилого дома в поселке Тымовское прокуратура Сахалинской области начала проверку согласно поручению генпрокурора России Игоря Краснова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Сахалинской области проводит проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома в поселке Тымовское", — сказано в сообщении.
Также сообщается, что на место ЧП выехал прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков. Генпрокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Кроме того, обеспечено соблюдение жилищных прав людей в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений.
Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования в деятельности организаций, ответственных за его эксплуатацию, во всех многоквартирных домах региона.
https://1prime.ru/society/20221119/838877668.html
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