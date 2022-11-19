МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В пострадавшем доме на Сахалине привели в порядок все системы жизнеобеспечения, свет, воду и тепло подали в четыре подъезда, заявил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. На Сахалине сохраняется риск обрушения второго подъезда дома, где был взрыв

"На эту минуту, буквально 30 минут назад, все системы жизнеобеспечения приведены в порядок. Свет, вода, тепло поданы в оставшиеся четыре подъезда", — сообщил он на видео, опубликованном в его Telegram.