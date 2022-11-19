МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В пострадавшем доме на Сахалине привели в порядок все системы жизнеобеспечения, свет, воду и тепло подали в четыре подъезда, заявил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине

На Сахалине сохраняется риск обрушения второго подъезда дома, где был взрыв

"На эту минуту, буквально 30 минут назад, все системы жизнеобеспечения приведены в порядок. Свет, вода, тепло поданы в оставшиеся четыре подъезда", — сообщил он на видео, опубликованном в его Telegram.