В пострадавшем доме на Сахалине привели в порядок системы жизнеобеспечения
Глава Тымовского округа: системы жизнеобеспечения в пострадавшем доме привели в порядок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. В пострадавшем доме на Сахалине привели в порядок все системы жизнеобеспечения, свет, воду и тепло подали в четыре подъезда, заявил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
"На эту минуту, буквально 30 минут назад, все системы жизнеобеспечения приведены в порядок. Свет, вода, тепло поданы в оставшиеся четыре подъезда", — сообщил он на видео, опубликованном в его Telegram.
https://1prime.ru/society/20221119/838878350.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.