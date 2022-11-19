2022-11-19T16:39:00+03:00
2022-11-19T16:45:32+03:00
2022-11-19T16:39:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20221119/838878591.html
На газозаправочной станции в Ленинградской области вспыхнул пожар
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти. "По предварительной информации тушение огня... ПРАЙМ, 19.11.2022
энергетика, общество , новости, газ, россия, пожар, ленинградская область, газозаправочная станция
https://1prime.ru/images/83566/91/835669143.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83566/91/835669143.jpg
https://1prime.ru/images/83566/91/835669140.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83566/91/835669140.jpg
https://1prime.ru/images/83566/91/835669137.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83566/91/835669137.jpg
https://1prime.ru/News/20221119/838877508.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти.
"По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", — информирует Telegram-канал Ленобласти.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.