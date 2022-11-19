С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти.

Взрыв газа в жилом доме на Сахалине

На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда дома, где взорвался газ

"По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", — информирует Telegram-канал Ленобласти.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.