С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти. На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда дома, где взорвался газ

"По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", — информирует Telegram-канал Ленобласти.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.