МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. О мошеннической схеме, связанной с заменой квартирных приборов учета, рассказал в беседе с радио Sputnik председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин. Мошенники придумали новую схему обмана с "единым межбанковским счетом"

По его словам, мошенники работают по следующей схеме: "Мошенник приходит к человеку, чтобы якобы провести поверку счетчика, а вместо этого делает так, что прибор перестает работать, например, намагничивает его. В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5000 рублей за замену каждого счетчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной".

При этом самая большая опасность, подчеркивает юрист, состоит в том, что мошенники, снимая счетчики для замены, повреждают пломбы, которые "не имеют права трогать".

"Тем самым мошенники подводят граждан под безучетное потребление воды. Когда факт, что счетчик работает без пломбы, будет выявлен настоящей управляющей компанией, тогда человеку могут дополнительно начислить от 50 до 100 тысяч рублей задолженности по воде", — отметил Крохин.

Чтобы не стать жертвой мошенников, он рекомендует не торопиться принимать предложения по проверке счетчиков и предварительно обратиться в свою управляющую компанию, "чтобы там подтвердили, что наступило время поверки счетчиков и что мастер, который к вам пришел, имеет право осуществлять поверку приборов учета".

При отсутствии же такой информации или если мастер вызывает сомнения, Крохин советует отказаться от принятия подобных услуг во избежание серьезных убытков.