МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны проставить Украине условие, что Вашингтон продолжит помогать Киеву лишь в том случае, если он согласиться на переговоры с Россией, заявил в беседе с порталом Newsmax экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц. Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от ЕС в 2023 году

По его убеждению, США " должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <…> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта".

Вместе с тем Флейтц отметил, что из-за отправки вооружений на Украину оскудевают критически важные оружейные запасы в США. При этом он выразил уверенность, что Соединенным Штатам нужно тщательнее контролировать, как Украина расходует выделяемые ей средства.

"Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — заключил экс-сотрудник ЦРУ.