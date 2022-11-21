Экс-аналитик ЦРУ: Украина должна согласиться на переговоры с Россией, чтобы получать помощь США
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты должны проставить Украине условие, что Вашингтон продолжит помогать Киеву лишь в том случае, если он согласиться на переговоры с Россией, заявил в беседе с порталом Newsmax экс-аналитик ЦРУ Фред Флейтц.
По его убеждению, США " должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <…> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта".
Вместе с тем Флейтц отметил, что из-за отправки вооружений на Украину оскудевают критически важные оружейные запасы в США. При этом он выразил уверенность, что Соединенным Штатам нужно тщательнее контролировать, как Украина расходует выделяемые ей средства.
"Я не хочу, чтобы мы были вовлечены в нескончаемый конфликт на Украине", — заключил экс-сотрудник ЦРУ.
https://1prime.ru/society/20221121/838885452.html
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