Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря
Госдума может рассмотреть законопроект о выходном дне 31 декабря в ближайшее время
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Проект закона о введении выходного дня 31 декабря могут рассмотреть в ближайшее время, сообщила член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
"Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", — рассказала она РИА Новости.
Документ был внесен в Государственную думу фракцией ЛДПР еще в 2020 году. Проект предполагает внесение изменений в ТК РФ, которые вступят в силу с 2024 года. Как ожидается, новогодние каникулы будут длиться с 1 по 6 января и 31 декабря. При этом общее количество выходных дней останется без изменений.