МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, дающее россиянам возможность получить перерасчет за вывоз мусора, если они временно не проживали в доме. Россиянам напомнили, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Таким правом смогут воспользоваться жильцы, оплачивающие услугу как по числу прописанных, так и по площади помещения, уточняется на сайте кабмина.

Перерасчет производится, если гражданин не проживал в квартире более 15 дней в случае отпуска или командировки.

Для получения перерасчета необходимо предоставить в УК соответствующее заявление и документы, подтверждающие отсутствие жильца (например, путевки или билеты).

Постановление вступит в силу с марта следующего года.