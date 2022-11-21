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Россияне смогут получить перерасчет за вывоз мусора на время отпуска
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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, дающее россиянам возможность получить перерасчет за вывоз мусора, если они временно не проживали в доме. Таким правом... ПРАЙМ, 21.11.2022
общество , новости, жку, михаил мишустин, правительство рф, перерасчет, мусор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, дающее россиянам возможность получить перерасчет за вывоз мусора, если они временно не проживали в доме.
Таким правом смогут воспользоваться жильцы, оплачивающие услугу как по числу прописанных, так и по площади помещения, уточняется на сайте кабмина.
Перерасчет производится, если гражданин не проживал в квартире более 15 дней в случае отпуска или командировки.
Для получения перерасчета необходимо предоставить в УК соответствующее заявление и документы, подтверждающие отсутствие жильца (например, путевки или билеты).
Постановление вступит в силу с марта следующего года.