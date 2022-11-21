МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Если законопроект о введении выходного 31 декабря примут до конца года, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин. Экономист рассказала, что точно подорожает после Нового года

"В этом случае будет действовать принятая процедура переноса праздничного дня", — заявил он.

По словам сенатора, это правило будет действовать в связи с тем, что 31 декабря выпадает на субботу.

При этом Башкин считает, что законопроект, внесенный фракцией ЛДПР, могут принять за месяц.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что нижняя палата парламента может в скором времени рассмотреть проект об установлении 31 декабря выходным днем.