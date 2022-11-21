МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Темпы роста продаж фруктов в денежном выражении в январе-октябре ускорились почти втрое, а самыми популярными среди россиян стали бананы, яблоки и мандарины, они также являются и наиболее доступными, следует из результатов исследования рынка фруктов, проведенного NielsenIQ. Названы продукты, которые лучше закупить до Нового года

"Самыми популярными фруктами среди россиян по итогам января-октября 2022 года стали бананы и яблоки, которые занимают приблизительно по 20% в структуре денежных продаж категории. В топ-5 фруктов по размеру доли денежных продаж вошли также мандарины, виноград и апельсины", — говорится в материалах исследования.

При этом наиболее популярные среди россиян фрукты одновременно являются и наиболее доступными с точки зрения цены: так, средняя цена на бананы, яблоки и апельсины не превышает 100 рублей и остается существенно ниже по сравнению с другими видами фруктов — за исключением таких сезонных категорий, как арбузы и дыни.

По данным компании, в 2022 году темпы роста их продаж ускорились почти втрое: до 7,2% в денежном выражении в январе-октябре 2022 года по сравнению с 2,6% годом ранее. При этом ряд фруктовых категорий продемонстрировал резкий прирост натуральных продаж на фоне снижения уровня цен — например, продажи нектаринов выросли на 31,8%, слив — на 26,3%, арбузов и персиков на 23,6% и на 22,8%. По мнению экспертов, такое увеличение потребительского спроса обусловлено двузначными темпами дефляции — иными словами, значительным удешевлением продукции.

"Увеличение популярности фруктов обусловлено и тем фактом, что для российских потребителей эта категория является одной из ключевых при выборе места покупки. К примеру, почти половина покупателей (46%) признаются, что именно свежие фрукты и овощи сильнее всего влияют на их предпочтения при выборе магазина, уступая место только категории свежего мяса и птицы (52%)", — приводятся в сообщении слова директора по работе с клиентами NielsenIQ Россия Салтанат Нысановой.

"Также интерес к фруктам и ягодам может быть связан с трендом на ЗОЖ: на фоне того, что каждый третий потребитель пересмотрел свой рацион за последние 2 года, здоровое питание набирает всё большую популярность среди россиян даже в условиях экономии", — добавляет она.