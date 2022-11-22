МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае, сообщил местный телеканал CGTN. В Москве ликвидирован пожар на Комсомольской площади

Отмечается, что инцидент произошел в городе Аньян, два человека пострадали, еще столько же считаются пропавшими без вести.