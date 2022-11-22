МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Большая часть Евросоюза больше не поддерживает планы президента Владимира Зеленского по возвращению бывших украинских территорий, сообщил в статье для турецкой газеты Sabah обозреватель Берджан Тутар.

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу "LCI"

Запад повышает вероятность начала войны, заявил Медведев

Европейцы, по его словам, возмущены последствиями санкций в отношении России, которые привели к продовольственному и энергетическому кризисам в Евросоюзе.

"Германия, Франция, Италия, Испания, где углубляется энергетический кризис, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения", — отметил Тутар и добавил, что только Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы украинский кризис превратился в конфликт НАТО с Россией.