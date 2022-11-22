МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Большая часть Евросоюза больше не поддерживает планы президента Владимира Зеленского по возвращению бывших украинских территорий, сообщил в статье для турецкой газеты Sabah обозреватель Берджан Тутар. Запад повышает вероятность начала войны, заявил Медведев

Европейцы, по его словам, возмущены последствиями санкций в отношении России, которые привели к продовольственному и энергетическому кризисам в Евросоюзе.

"Германия, Франция, Италия, Испания, где углубляется энергетический кризис, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения", — отметил Тутар и добавил, что только Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы украинский кризис превратился в конфликт НАТО с Россией.