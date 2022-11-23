МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду прилетит в Ереван, где примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия, а также актуальные международные и региональные проблемы. Лавров рассказал о планах на саммит "Россия — Африка"

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2022 году в объединении председательствует Армения, в следующем году председательство перейдет к Белоруссии.

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ

В мероприятии, как ожидается, также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым у российского лидера запланирована отдельная встреча, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который ранее заявил, что считает необходимым на будущее увеличить срок пребывания в данной должности. Его полномочия истекают 1 января 2023 года. Лидеры стран ОДКБ на Совете коллективной безопасности в среду рассмотрят вопрос о ротации генсека.

Накануне визита в Ереван Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы практической реализации достигнутых на переговорах в Сочи договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Также среди прочих вопросов была подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

В рамках сессии будут обсуждаться актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.

Кроме того, с учетом перехода председательства в ОДКБ к Белоруссии Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году.

В повестке дня заседания — ряд документов для подписания, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год.

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАШИНЯНОМ

В рамках саммита ОДКБ в Ереване Путин планирует отдельно встретится с Пашиняном.

Одним из основных вопросов на повестке ОДКБ остается конфликт между Арменией и Азербайджаном. На границе двух стран периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября, но к утру стороны договорились о прекращении огня. Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Армению миссию во главе с Засем для оценки ситуации на месте. Как заявляли ранее в ОДКБ, одним из самых важных вопросов на предстоящем 23 ноября совете лидеров станет "совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения".

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

С тех пор Армения и Азербайджан провели несколько встреч по нормализации отношений как при посредничестве Москвы, так и Евросоюза. В конце октября в Сочи состоялась очередные трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По итогам саммита российский президент заявил, что по Нагорному Карабаху удалось согласовать не все, но есть шаги вперед, согласовано совместное заявление по разрешению конфликта. Он отметил, что мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, его составляющие — это предмет компромиссов с обеих сторон, контакты Армении и Азербайджана с участием России продолжатся.

При этом ранее и Алиев, и Пашинян не исключали, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией может быть подписан до конца 2022 года. На встрече в Сочи Алиев заявил, что Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном и, по его мнению, на этой основе можно достичь нормализации. Пашинян ранее, не вдаваясь в детали, заявлял, что армянская сторона поддерживает предложения России по урегулированию отношений с Баку.