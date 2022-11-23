МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Отпуск в 2023 году наиболее выгодно будет брать в марте, августе и октябре, наименее — в январе и феврале, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Россиянам объяснили, в какие месяцы выгоднее всего взять отпуск

По данным исследования, проведенного кампанией, большинство россиян (53%) предпочитают отдыхать в августе и июле (46%), реже всего берут отпуск в феврале (7%). При том, что стандартный отпуск большинства россиян составляет 28 дней, около половины респондентов (40%) признались, что этого времени им недостаточно.

"Как правило, наиболее выгодные для отпуска – те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней)", — сказала Нечаева.

Она пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.

Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ, отметила Нечаева. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

"Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже", — разъяснила Нечаева.

Она также обратила внимание, что отпуск будет выгоднее, если захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных.

"Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку", — добавила эксперт.