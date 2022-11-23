МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Двадцать два человека пострадали после землетрясение в турецкой Дюздже на западе страны, состояние одного из них тяжелое, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Турция и ООН обсудили поставки российского зерна в бедные страны

"Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08 (совпадает с мск): у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", — написал Коджа в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.

"На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", — сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.