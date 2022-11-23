КИШИНЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. В Молдавии наблюдаются отключения электроэнергии, сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Молдавия объяснила, зачем оставляет газ в украинских сетях

"Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии", — написал он в Telegram-канале.

Некоторые населенные пункты страны, в частности Кишинев, районы на севере и юге страны с 15.20 мск остаются без электроэнергии, жалуются пользователи соцсетей. Похожая ситуация наблюдалась в стране 15 ноября, тогда без электроэнергии осталось 70% территории из-за автоматического отключения линии поставки электроэнергии в страну на фоне обстрела украинской инфраструктуры.

Также о перебоях с электричеством сообщают СМИ непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). "В Приднестровье опять перебои со светом. Сообщения приходят от Рыбницы до Днестровска. В Парканах рядом с Тирасполем тоже нет света", — говорится в сообщении телеканала ТСВ в Telegram-канале. Также СМИ пишет о перебоях с интернетом