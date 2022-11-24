МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Турция и ООН обсудили поставки российского зерна в бедные страны

"Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным", — сказала ДиКарло.

"Подчеркивая риски этих атак, всего пару часов назад МАГАТЭ сообщило, что электростанция потеряла доступ к внешнему электричеству и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности. Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены", — подчеркнула она.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.