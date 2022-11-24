МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Сербия начнет получать от России дополнительный объем газа с 1 декабря

"У нас есть сделка! Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений. Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств", — написал Боррель в Twitter.

Он отметил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.

Косовоалбанские власти требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS" и заявляли о планах выписывать нарушителям штрафы от 150 евро.

Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.