МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму скоро будет внесен законопроект "Об изменениях в КоАП РФ", вводящий новую статью "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах". Проект предусматривает, что за нарушение правил хозяева животных будут штрафоваться на 1-3 тысячи рублей, пишут "Известия". В России отменят некоторые "дачные" штрафы

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящий момент запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен только в некоторых субъектах страны на уровне регионального или местного законодательства. При этом меры ответственности за нарушение этого запрета "не прописаны практически нигде".

Также в записке приводится статистика Роспотребнадзора, согласно которой число нападений домашних собак на людей и других животных "из года в год не снижается" и, например, за истекшие месяцы 2022 года было зафиксировано свыше 42 тысяч таких случаев.

По этой причине авторы проекта предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по рассматриваемому составу и ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев.