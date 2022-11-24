В Росси будут штрафовать за нарушение правил выгула собак
СМИ: Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за нарушение правил выгула опасных собак
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму скоро будет внесен законопроект "Об изменениях в КоАП РФ", вводящий новую статью "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах". Проект предусматривает, что за нарушение правил хозяева животных будут штрафоваться на 1-3 тысячи рублей, пишут "Известия".
В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящий момент запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен только в некоторых субъектах страны на уровне регионального или местного законодательства. При этом меры ответственности за нарушение этого запрета "не прописаны практически нигде".
Также в записке приводится статистика Роспотребнадзора, согласно которой число нападений домашних собак на людей и других животных "из года в год не снижается" и, например, за истекшие месяцы 2022 года было зафиксировано свыше 42 тысяч таких случаев.
По этой причине авторы проекта предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению административных дел по рассматриваемому составу и ввести штрафные санкции к хозяевам питомцев.
https://1prime.ru/society/20221124/838931941.html
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