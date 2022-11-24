Исследование SuperJob: 83% россиян хотят, чтобы 31 декабря стал постоянным нерабочим днем
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Эта тема периодически поднимается в России. Парламентарии от ЛДПР еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.
"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", — сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.
Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).
При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", — отмечается в исследовании.
https://1prime.ru/society/20221124/838932397.html