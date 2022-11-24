МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Большинство жителей России (83%) желают, чтобы последний день декабря стал постоянным нерабочим днем, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне стали оформлять автомобильные кредиты на рекордный срок

Госдума может скоро рассмотреть соответствующий законопроект, сказала РИА Новости на этой неделе член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Эта тема периодически поднимается в России. Парламентарии от ЛДПР еще в декабре 2020 года внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря.

"Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря "все равно никто особо не работает", — сказано в исследовании. Оно проводилось с 21 по 23 ноября среди 1600 респондентов – представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Против, по данным исследования, выступают всего 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.

Интересно, что сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно).

При этом респонденты с более высокими доходами реже поддерживают объявление 31 декабря выходным. "Если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, таких 81%", — отмечается в исследовании.