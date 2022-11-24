МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Законодателям следует обсудить вопрос о введении денежных компенсаций вместо отпуска, но этот механизм должен иметь ограничения, заявил РИА Новости лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов. Юрист объяснила, когда наиболее выгодно брать отпуск в 2023 году

"Возможность "обналичивать" отпуска заслуживает как минимум законодательного обсуждения", — сказал он.

Депутат уточнил, что в настоящее время такие компенсации можно получить только при увольнении или за дополнительный отпуск свыше 28 дней.

Миронов полагает, что, возможно, стоит предусмотреть возможность предоставления работодателям и сотрудникам вариант решать этот вопрос по обоюдному согласию. "Возможно, стоит расширить этот список условий, позволить работодателям и сотрудникам самим решать этот вопрос по обоюдной договоренности", — заявил Миронов.

По мнению Миронова, нужны определенные ограничения, чтобы избежать риска, что сотрудники перестанут брать отпуск и отдыхать. "Механизм компенсаций за отпуск должен иметь ограничения, иначе высок риск, что большинство граждан вообще перестанут отдыхать", — отметил он.