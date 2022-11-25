МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в течение последних месяцев находился на низких значениях, сообщил глава Минтруда страны Антон Котяков. Собянин отметил минимальный уровень безработицы в Москве

Министр подчеркнул в рамках парламентского диалога в Совфеде, что ситуация на российском рынке труда стабилизировалась.

"Мы последние несколько месяцев наблюдаем ситуацию, когда уровень безработицы по методике международной организации труда находится на уровне 3,8-3,9%", — пояснил он.

По словам Котякова, данный показатель в большинстве государств, включая Европу, рассматривается как низкий.

Глава ведомства также отметил, что в данный момент в России зарегистрировано 562 тысячи безработных.