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Котяков назвал ситуацию на российском рынке труда стабильной
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Уровень безработицы в России в течение последних месяцев находился на низких значениях, сообщил глава Минтруда страны Антон Котяков. Министр подчеркнул в рамках парламентского... ПРАЙМ, 25.11.2022
общество , новости, минтруд рф, россия, безработица
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в течение последних месяцев находился на низких значениях, сообщил глава Минтруда страны Антон Котяков.
Министр подчеркнул в рамках парламентского диалога в Совфеде, что ситуация на российском рынке труда стабилизировалась.
"Мы последние несколько месяцев наблюдаем ситуацию, когда уровень безработицы по методике международной организации труда находится на уровне 3,8-3,9%", — пояснил он.
По словам Котякова, данный показатель в большинстве государств, включая Европу, рассматривается как низкий.
Глава ведомства также отметил, что в данный момент в России зарегистрировано 562 тысячи безработных.