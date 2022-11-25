МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Через три года разница между минимальным размером оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом составит десять процентов, заявил в рамках парламентского диалога Совета Федерации министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В ГД поддержали проект об установлении МРОТ в 2023 году

"По совокупности мы уже к концу трехлетнего периода получим 10% разграничения между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом", — сказал он.

Котяков отметил, что трехлетний бюджет предусматривает увеличение разрыва между МРОТ и прожиточным минимумом на три процента каждый год, начиная с 2023-го.

В ноябре текущего года президент России Владимир Путин поручил правительству представить новые предложения по ускоренному росту МРОТ, чтобы он превышал величину прожиточного минимума. Он добавил, что необходимо, чтобы "этот разрыв продолжал увеличиваться", и чтобы реальные доходы граждан росли.