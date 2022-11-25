Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал он журналистам.
Кроме того, по словам Пескова, Путин во вторник выступит на съезде судей.
"Во вторник будет проходить десятый Всероссийский съезд судей, в свою очередь приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце, и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии", — заявил он.
https://1prime.ru/society/20221125/838952548.html
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