МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков не подтвердил встречу Путина и Кудрина в четверг

"Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал он журналистам.

Кроме того, по словам Пескова, Путин во вторник выступит на съезде судей.

"Во вторник будет проходить десятый Всероссийский съезд судей, в свою очередь приуроченный к 100-летию Верховного суда Российской Федерации, в Государственном Кремлевском дворце, и, как ожидается, президент примет участие и выступит на этом мероприятии", — заявил он.