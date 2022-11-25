МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственном информационном ресурсе, в котором будет размещаться информация о гражданах, нужная для актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин заявил о необходимости посмотреть на работу координационного совета

Согласно документу, нововведение позволит повысить эффективность деятельности по ведению воинского учета в России.

Формированием ресурса займутся Минцифры и ФНС России при участии Минобороны РФ. В документе сказано, что эти ведомства должны создать ресурс до 1 апреля 2024 года.

Кроме того, Путин поручил некоторым министерствам, в том числе МВД, Минздраву, Минсельхозу и другим, предоставить данные о россиянах для этого ресурса.

В частности, МВД должно предоставить сведения о гражданах, в отношении которых ведется следствие или возбуждены уголовные дела, либо у которых есть непогашенная судимость. Минздраву следует поделиться данными о людях, работающих в системе здравоохранения, а также о страдающих тяжелыми заболеваниями, в том числе СПИД, психическими расстройствами, наркозависимостью. Минспорт должен дать информацию о гражданах с разрядами "кандидат в мастера спорта", "первый спортивный разряд" и другими спортивными званиями.

Кроме того, Минобрнауки поручено предоставить списки лиц, обучающихся на очной форме, а Минсельхозу — о людях, имеющих удостоверение тракториста. ПФР соберет для нового ресурса данные о недееспособных россиянах и тех, кто признан опекунами над ними.