МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В торговом центре на улице Бауманская в центре Москвы произошел пожар, из-за сильного задымления в здании посетителей и персонал эвакуируют, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло в торговом центре на Бауманской улице, дом 32. По этому адресу расположен ТЦ "Елоховский пассаж".

По данным МЧС, в 15.16 пожар на площади порядка 20 квадратных метров ликвидировали.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", — сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.