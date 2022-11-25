Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* включили в список иноагентов
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* и адвоката Новикова* включили в список иноагентов
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, следует из соответствующего списка ведомства.
В частности, согласно базе ведомства, в реестр также попали Виталий Колин*, Анна Монгайт*, Александра Гармажапова* и Федор Телин*.
В списке уточняется, что все они включены в списки за "осуществление политической деятельности", а финансирование велось с Украины, а в случае Монгайт* и из Латвии.
* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
https://1prime.ru/society/20221125/838958150.html
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