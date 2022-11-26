МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Простую подпись злоумышленники легко могут подделать при подписании договоров, расписок о получении денег или манипуляциях с объектами недвижимости, а потом, во время следствия, может стать невозможным определить ее владельца, предупредил в беседе с "Известиями" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист дал совет о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте

По его словам, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных судебных экспертов — из-за примитивизма они не могут дать однозначный ответ, кому именно она принадлежит.

Эксперты призывают россиян придумывать более сложные и уникальные подписи. В важных документах можно также добавлять инициалы и дату, чтобы обезопасить себя.

Факт подделки подписи может быть установлен в рамках как гражданского, так и уголовного судопроизводства. В первом случае это может стать основанием, к примеру, для признания недействительной сделки, которая оформлена данным документом. При доказывании факта подделки подписи в рамках гражданского дела на человека, который попросил о назначении судебной экспертизы, может быть возложена обязанность по ее оплате. Поэтому до подачи иска следует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Тот человек, чью подпись подделали, должен срочно действовать, и в первую очередь обратиться в правоохранительные органы.

"Однако в ряде случаев этого недостаточно и, чтобы избежать негативных последствий использования подложных документов, нужно обращаться еще и в суд с иском и доказывать, что подпись на документах вам не принадлежит", — объяснил член комиссии Общественной палаты Александр Терновцов.

И в том и в другом случае установить факт подделки поможет почерковедческое исследование. Оно проводится специализированными организациями или частными экспертами на законных основаниях, по инициативе человека, а также по назначению полиции или суда.