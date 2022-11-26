МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ предоставило 900 миллионов рублей Волгоградской, Саратовской и Псковской областям и Северной Осетии на благоустройство городской среды, сообщается на сайте кабмина. Чернышенко поручил разработать программу субсидирования речных перевозок

"На реализацию программ формирования современной городской среды и модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры в Северной Осетии, Волгоградской, Саратовской и Псковской областях выделено 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Кабмин уточнил, что более 400 миллионов рублей будет направлено на завершение реконструкции набережной Волгоградского водохранилища в Саратове, более 280 миллионов рублей — на благоустройство центра Волгограда к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве в 2023 году.

Кроме того, на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в городе Остров-3 и реконструкцию очистных сооружений канализации в городе Гдов Псковской области кабмин выделил порядка 130 миллионов рублей.

"Объем финансирования Северной Осетии в размере 88 млн рублей позволит приступить к благоустройству парка на улице Окружной в Беслане", — отмечается в сообщении.