МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило ход подготовки предприятий ЖКХ и субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода, сообщается на сайте кабмина. В Госдуме одобрили запрет офшорным компаниям быть концессионерами в ЖКХ

"Решения Правительства: Минэнерго России (Николаю Шульгинову), Минстрою России (Иреку Файзуллину), Ростехнадзору (Александру Трембицкому) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2022-2023 годов", — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ принять меры по "обеспечению полной готовности субъектов электроэнергетики", "сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями", оснащению объектов автономными резервными источниками электроснабжения и обеспечению надёжной эксплуатации ЖКХ.

Раннее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов завершена: паспорта готовности получили 96% субъектов и 97% объектов энергетики.