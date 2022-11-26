МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия намерена на предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) вернуться к обсуждению вопроса о реальных целях исследовательских биологических программ, реализуемых США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. СМИ: лимит цен на нефть из России выгоден лишь США, а навредит Москве и ЕС

"Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые получают финансирование от военных ведомств этих государств или аффилированных с ними организаций", — сказал Кириллов на брифинге.

"Вопросы о реальных целях исследовательских программ, реализуемых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, однако до сих пор остаются без ответа. Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", — добавил генерал.

Он отметил, что США продолжают военно-биологическую деятельность, в 2022 году выделили на эти нужды 88 миллиардов долларов.

США выводят свои биолаборатории в третьи страны из-за высокого риска аварий в них, также отметил Кириллов.

"Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков", — сказал он.

Генерал обратил внимание на то, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях децентрализованна и охватывает только объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Частные лаборатории почти никто не контролирует, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами.

В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, добавил Кириллов.

"Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования", — сказал Кириллов, приведя несколько примеров.

Так, 2 сентября 2011 года лабораторный инцидент произошел в Национальном институте здравоохранения США в Нью-Йорке. После укуса лабораторного животного, инфицированного рекомбинантным вирусом гриппа, исследователь был отправлен домой на карантин без наблюдения в самом густонаселенном городе Соединенных Штатов. В период с апреля 2013 по март 2014 года в Университете Северной Каролины фиксировались случаи побега из зонированных помещений лабораторных животных, инфицированных тяжелым острым респираторным синдромом.

В сентябре 2016 года при проведении опытов с животными, зараженными рекомбинантным штаммом вируса Чикунгунья, аспирантка Вашингтонского университета проколола перчатку. Грубо нарушив требования техники безопасности, сотрудница только вымыла руки, сняла защитное снаряжение и покинула лабораторию, никому не сказав о происшествии и не приняв мер по самоизоляции. Четыре дня спустя у нее была выявлена острая форма данного заболевания.