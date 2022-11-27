ПАРИЖ, 27 ноя — ПРАЙМ. Стоимость проезда в общественном транспорте в Париже и в столичном регионе Иль-де-Франс с начала 2023 года вырастет на 20%, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV. Во Франции спрогнозировали низкий по Европе уровень инфляции в стране

"С 1 января 2023 года стоимость билета на одну поездку в метро составит 2,30 евро, что означает увеличение на 21%", — сообщил телеканал со ссылкой на документ официального перевозчика региона Иль-де-Франс (IDFM).

На данный момент цена одного билета на метро и в наземном транспорте составляет 1,90 евро.

Сообщается, что также вырастет цена месячного абонемента на проезд в парижском метро — его стоимость увеличится с 75 до 90 евро.

Эти меры позволят транспортному оператору получить за год дополнительные 440 миллионов евро, которые, в частности, планируется потратить на увеличение зарплат сотрудников на 5%.

Ранее в ноябре в столичном регионе Франции прошла масштабная забастовка работников Автономного управления Парижского транспорта. Было остановлено движение на ряде линий метро и пригородных электричек, нарушено движение автобусов. Работники требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда.