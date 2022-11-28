МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Пассажиром вертолета компании Monacair, потерпевшего на прошлой неделе крушение в районе Монако, был бизнесмен и основатель ГК Forex Club, предоставляющей услуги в сфере интернет-трейдинга (известна и как Libertex) Вячеслав Таран, сообщает издание Monaco Daily News.

Информацию о его гибели подтвердил источник РИА Новости в компании и в финансовых кругах.

Крушение произошло 25 ноября на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако.

Воздушное судно принадлежало компании Monacair. На нем осуществлялось сообщение между Швейцарией и Лазурным Берегом. Согласно данным материала Monaco Matin, на борту находились как минимум один пилот и один пассажир, они погибли.

Тарану было 53 года. За полет воздушного судна отвечала компания Monacair, она пока не разгласила подробности произошедшего.

Помимо бизнесмена, погиб 35-летний пилот.

Вячеслав Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Последние 10 лет бизнесмен проживал в Монако, у него остались жена и трое детей.