МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россияне во время традиционной ноябрьской распродажи "Черная пятница" активно покупали электронику, в частности новые смартфоны, телевизоры и ноутбуки, в то же время граждане проявляли высокий интерес к товарам повседневного спроса, рассказали ретейлеры. В России с начала "Черной пятницы" выросли продажи телевизоров

"Интерес к отдельным категориям демонстрировал рост до 50-60%. Рост продаж по акционным товарам составил более 2,5 раза, а средняя скидка составила 29%. Среди брендов лидеров по росту продаж стали бытовая техника и телевизоры Haier, Artel и Toshiba, смартфоны Realme, Vivo и Apple. Среди категорий в лидерах продаж также – техника для гейминга, умные колонки, приборы для укладки волос, а также вертикальные и роботы-пылесосы", — отметили в "М.Видео-Эльдорадо".

Повышенный интерес во время распродажи к технике и электронике зафиксировали и в "Ситилинке". Там также выяснили, что у россиян снизился интерес к бытовой технике по сравнению с прошлым годом, однако в разы выросли продажи товаров для организации рабочего пространства. "В "Ситилинке" "Черная пятница" проходит с 14 ноября по 30-е ноября. В этом году с 14-го по 25 ноября самой популярной категорией стала "накопители SSD", спрос на нее вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также среди самых популярных категорий смартфоны, телевизоры и ноутбуки", — заключили в компании.

На маркетплейсах россияне отдавали предпочтение не только новым гаджетам, но и товарам повседневного спроса (FMCG). Так, на "Яндекс Маркете" среди конкретных товаров по объему продаж лидировали: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и умная колонка "Яндекс Станция". А по количеству — молоко, гречневая крупа в пакетиках для варки, гель для мытья посуды, чай и мицеллярная вода 3 в 1.

"В период "Черной пятницы" на "Маркете" заметно вырос спрос и на товары из других категорий. Например, оборот продаж женских кроссовок и кед за этот период увеличился на сервисе в 13 раз, а сапог — в 11 раз относительно таких же дней годом раньше, диванов — также в 11 раз, мужских маек и футболок — в 9 раз, шкафов и кроватей — в 6 раз, художественной литературы — в 5 раз, снегоуборочной техники — в 5 раз, постельного белья — в 4 раза, моторных масел — тоже в 4 раза", — добавили в пресс-службе маркетплейса.

Данную тенденцию подтвердили и в Ozon. На маркетплейсе топ самых покупаемых товаров формирует как раз fmcg-категория, на которую пришлось порядка 60% штучных продаж. "Самыми растущими категориями в рамках распродажи стали автотовары, товары для спорта, одежда, продукты питания и товары для дома и ремонта. Самым дорогим стал заказ в категории "Товары для дома и ремонта" — клиент приобрел сантехнику и комплектующие для нее на 1 миллион 470 тысяч рублей", — добавили в компании.