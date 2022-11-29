МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск объявил "революцию", говоря об онлайн-цензуре в США, и анонсировал предстоящую публикацию документов с информацией о подавлении свободы слова. Об этом он заявил в принадлежащей ему социальной сети Twitter. Маск заявил, что Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений

"Революция против онлайн-цензуры в Америке", — написал он.

"Документы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы самим Twitter", — добавил Маск.

Маск отметил, что общество "заслуживает знать" правду, однако не уточнил, о каких именно документах идет речь.

Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов. В опросе уже приняли участие почти миллион пользователей, подавляющее большинство которых утвердительно ответили на предложение миллиардера.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что ряд крупных брендов снизили траты на рекламу в Twitter из-за политики владельца соцсети Илона Маска. Издание сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что после нескольких волн сокращений и уходов команда Twitter по рекламе сократилась настолько, что многие агентства больше не имеют контактов в компании и в последние недели практически не получали сообщений.

Кроме того, несколько крупных компаний ранее объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter после того, как соцсеть перешла под контроль Маска. Среди них оказались немецкий автопроизводитель Audi, американский фармацевтический гигант Pfizer, производитель продуктов питания General Mills и один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International, французский производитель косметики L'Oréal и другие.