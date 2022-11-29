МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался передать Украине танки из-за боязни реакции Российской Федерации, заявил в беседе с ntv.de депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер. Шольц назвал "настоящую" причину кризиса в европейской экономике

На его взгляд, "канцлера встревожила распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией".

Вместе с тем Кизеветтер, подверг критике заявление канцлера, что Германия не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО.

"Шольц сам заставил себя "действовать в одиночку". Испания, среди прочего, <…> неофициально говорила с Германией о поставках танков", — заявил депутат.