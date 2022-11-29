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2022
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Twitter отказался от борьбы с дезинформацией по COVID-19
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Twitter прекратил борьбу с дезинформацией относительно пандемии коронавируса. Как следует из свода правил, с 23 ноября соцсеть перестала применять меры в отношении пользователей,... ПРАЙМ, 29.11.2022
общество , новости, twitter, илон маск, соцсети, пандемия коронавируса, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Twitter прекратил борьбу с дезинформацией относительно пандемии коронавируса.
Как следует из свода правил, с 23 ноября соцсеть перестала применять меры в отношении пользователей, распространяющих вредную информацию о заболевании и вакцинации.
Политика борьбы с дезинформацией действовала с 2020 года. За это время было заблокировано более 11 тысяч аккаунтов, еще 100 тысяч — удалены.
Илон Маск возглавил Twitter в октябре, закрыв сделку по выкупу компании за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен сразу же объявил, что предпримет меры по сокращению издержек, в том числе сократит персонал.
Кроме того, Маск анонсировал ряд инноваций, например, шифрование переписок, пообещал пересмотреть редакционную политику и смягчить цензуру.