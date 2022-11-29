МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Twitter прекратил борьбу с дезинформацией относительно пандемии коронавируса. Маск заявил, что Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений

Как следует из свода правил, с 23 ноября соцсеть перестала применять меры в отношении пользователей, распространяющих вредную информацию о заболевании и вакцинации.

Политика борьбы с дезинформацией действовала с 2020 года. За это время было заблокировано более 11 тысяч аккаунтов, еще 100 тысяч — удалены.

Илон Маск возглавил Twitter в октябре, закрыв сделку по выкупу компании за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен сразу же объявил, что предпримет меры по сокращению издержек, в том числе сократит персонал.

Кроме того, Маск анонсировал ряд инноваций, например, шифрование переписок, пообещал пересмотреть редакционную политику и смягчить цензуру.