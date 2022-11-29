МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Более 7 миллионов "Пушкинских карт" выпустили с момента запуска совместного проекта Минцифры, Минкультуры и "Почта банка".

В Москве участниками программы "Пушкинская карта" стали около 1700 организаций: театров, музеев, концертных площадок, библиотек, дворцов культуры, клубов, а также кинотеатров.

По данным Министерства культуры, в ЦФО по охвату "Пушкинской картой" Москва занимает шестое место после Тульской, Смоленской, Владимирской, Брянской и Белгородской областям. Продано 3,1 миллионов билетов, средняя стоимость которых в столице составляет 950 рублей.

Министерство культуры подвело итоги реализации уникального проекта "Пушкинская карта", который позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет посещать за счет федерального бюджета театры, музеи, концерты, ходить в кино и на выставки. За полтора года, что существует проект, молодые люди оформили более семи миллионов карт. Сейчас номинал каждой из них составляет 5 тысяч рублей.