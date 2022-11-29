МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок труда останется привлекательным для трудовых мигрантов в ближайшие пять – семь лет, считает руководитель рабочей группы Национального совета по развитию профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций Ярослав Кузьминов. Минобрнауки просубсидирует трудоустройство "цифровых специалистов"

"(Один из) факторов, который будет очень серьезно сказываться на нашем рынке — это фактор трудовых мигрантов. У нас мигранты занимают до 10% рынка труда, и это отнюдь не только… неквалифицированные (работники). Это мощнейший демпфер российского рынка труда, который дает ему устойчивость,…и активное привлечение трудовых мигрантов — в первую очередь из Средней Азии — в российскую экономику играет очень серьезную роль", — сказал Кузьминов в ходе форума "Национальная система квалификации России".

"В какой степени мы можем на нее опираться? Наши демографы утверждают, что к концу десятилетия мы начнем испытывать проблемы конкуренции как импортер рабочей силы, но в ближайшие пять — семь лет позиции России на рынках среднеазиатской рабочей силы не поколеблются", — добавил Кузьминов.

Как напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на форуме в режиме видео-конференц-связи, сейчас ситуация на рынке труда остается стабильной. В последние несколько месяцев уровень безработицы не превышает 3,8-3,9%.