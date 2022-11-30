МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Посольство России в Риге прокомментировало петицию о сносе памятника поэту Александру Пушкину и предложило властям Латвии демонтировать памятники классикам латвийской культуры за то, что они, живя и обучаясь в Российской империи, пользовались русским языком. В Эстонии заявили о применении права вето при высоком потолке цен на нефть

"Обратили внимание на появившуюся на портале общественных инициатив manabalss.lv петицию, призывающую снести памятник великому русскому поэту А.С. Пушкину в Риге и тем самым избавиться от "символов российского империализма", — сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

"Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель Памятника свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке", — говорится в комментарии.

Посольство также напомнило, что "много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс".

"Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "черный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", — отметили в посольстве.

Ранее посольство РФ в Латвии сообщило, что памятник Пушкину в центральном парке Риги был облит краской.

Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".