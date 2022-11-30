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Экс-председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
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Экс-лидер Китая Цзян Цзэминь скончался в среду в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение КНР. "Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной... ПРАЙМ, 30.11.2022
общество , новости, китай, цзян цзэминь
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Экс-лидер Китая Цзян Цзэминь скончался в среду в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение КНР.
"Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно", — следует из сообщения.
Подчеркивается, что Цзян Цзэминь скончался в Шанхае в возрасте 96 лет.
Добавляется, что смерть наступила 30 ноября 2022 года в 7 часов 13 минут по московскому времени.