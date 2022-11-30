МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Экс-лидер Китая Цзян Цзэминь скончался в среду в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение КНР. Байден заявил Си Цзиньпину о риске остановки вложений в КНР

"Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно", — следует из сообщения.

Подчеркивается, что Цзян Цзэминь скончался в Шанхае в возрасте 96 лет.

Добавляется, что смерть наступила 30 ноября 2022 года в 7 часов 13 минут по московскому времени.